Росія є серйозною загрозою для Швеції

Шведська розвідка попередила, що Росія "все більше" становить "серйозну загрозу її безпеці поряд з іншими "авторитарними" державами, такими як Китай та Іран, повідомляє Українська правда.

"Росія та інші авторитарні держави стають все більш ворожими у своїх діях, і їхня зловмисна діяльність постійно перебуває в русі" , - сказала фон Ессен.

За її словами, погіршення поточної глобальної ситуації має "прямий вплив" на внутрішню стабільність скандинавської країни.

"Світові події також сприяють зростанню екстремізму та збільшенню загрози нападів" , - сказала фон Ессен, назвавши Росію, Китай та Іран "найбільшими загрозами" для безпеки Швеції.

Фон Ессен пояснила, що "Росія в даний час є найбільшою окремою загрозою", оскільки її дії "непередбачувані", в той час як небезпеки, що походять від Китаю та Ірану, хоч і "відчутні", але є більш "довгостроковими".