Передній, задній чи повний: з яким приводом продають автомобілі частіше

Серед основних технічних параметрів автомобіля, крім типу двигуна та коробки передач, не менш важливим є тип приводу — передній, задній або повний. Кожен із трьох варіантів має свої переваги та недоліки, і це впливає на рішення покупця при виборі моделі машини, повідомляє 24 Канал.

Експерти Інституту досліджень авторинку визначили, якому приводу вважають за краще українці під час продажу вживаних авто в інтернеті, і як змінювалися переваги протягом останнього року.

Основою аналізу стали оголошення продажу агрегатора Automoto.ua, що збирає оголошення з продажу всіх автомобілів зі 100 автосайтів в Україні. Виявилося, що переваги українців є досить стабільними.

Передньопривідних найбільше

На початку року, у січні 2022 року, більшість легкових автомобілів, що продавалися в інтернеті, були передньопривідними — 85,5% від загальної кількості оголошень.

Повнопривідних автомобілів було 9,9%, а з приводом на задню вісь – лише 4,6%. У лютому частка передньопривідних легкових автомобілів досягла максимуму (85,8%), а задньопривідних – мінімуму (4,4%).

Динаміка часток оголошень продажу легкових авто на кшталт приводу протягом січня 2022 – січня 2023 року.

Помітні зміни почалися з травня 2022 року, що збігається з початком дії так званої «нульової» розмитнення, коли в Україну потрапило понад 200 тисяч автомобілів з-за кордону. Частка передньопривідних авто почала поступово скорочуватися, зате почали зростати частки повно- та передньопривідних машин.

Цікаво, що частка легкових автомобілів у продажу з приводом на передню вісь скорочується вже третій місяць поспіль, паралельно зростають частки задньопривідних та авто 4×4: 14,8% та 15,1% відповідно. Це максимальні показники протягом останніх 12 місяців.

Задніпривідні – найстаріші

При аналізі пропозицій продаж виявилося, що середній вік автомобілів істотно відрізняється залежно від типу приводу. Найстаршими виявилися задньопривідні машини, при цьому їхній середній вік зростає вже три місяці поспіль. Так, у січні-2022 цей показник був на рівні 21,4 року, а у січні-2023 вже 27,2 роки.

Така ситуація пов'язана зі зростанням частки продажів більш старих автомобілів радянського та російського виробництва, які в основному вироблялися саме із заднім приводом.

Середній вік легковиків із приводом на передню вісь на початку 2022 року становив 16,9 року, був максимально низьким у липні 2022 року внаслідок появи на ринку великої кількості свіжопригнаних автомобілів під нульову розмитнення (15,7 року). Згодом почав зростати протягом вересня-листопада 16,7 року, а у січні-2023 повернувся до показника 16,9 року.

Динаміка середнього віку легкових автомобілів в оголошеннях продажів за типом приводу протягом січня 2022 - січня 2023 року

"Молодшими" виявилися повнопривідні легковики. При цьому їхній середній вік був досить стабільним протягом першої половини 2022 року, почав зростати у листопаді та в січні досяг максимального показника: 13,3 роки.

Повнопривідні авто найдорожчі

На початку 2022 року середня медіанна ціна задньопривідних та передньопривідних автомобілів була майже однаковою: $5 600 та $5 500 відповідно. Повнопривідні легковики коштували в середньому $15 750; за останні 12 місяців їхня середня ціна зменшувалася, і в січні 2023 року становила $12 614.

Середня вартість передньопривідних машин також дещо зменшилася: до $4 900 у січні-2023, проте цінові коливання не були такими суттєвими, як у інших двох категорій.

Динаміка середньої ціни легковиків в оголошеннях продажів за типом приводу протягом січня 2022 - січня 2023 року

Однак найпомітніше змінювався цей показник у машин із заднім приводом: спочатку вона зросла з $5 200 у лютому до $6 500 у травні, потім почала поступово знижуватися, і за підсумками січня склала $1 800. Подорожчання таких авто також збіглося з початком дії «нульового» розмитнення, тому підвищення середньої вартості у машин із заднім приводом також може бути його наслідком: на ринок потрапили бренди західних виробників з такою конструкцією — зокрема, Mercedes-Benz та BMW.

Після того, як податки на імпорт повернули, баланс змістився: зараз більшість задньопривідних автомобілів - це моделі ВАЗ, ГАЗ, Москвич і т.д.

Який привід обирають у регіонах

Найбільша частка легкових автомобілів із переднім приводом, якщо відкинути охоплені активними бойовими діями Луганську та Донецьку області, опинилася у Запорізькій (88,2%), Херсонській (88,2%) та Чернігівській областях (87%).

Частка автомобілів із заднім приводом виявилася найбільшою у Чернівецькій (9,4%), Одеській (9,1%) та Миколаївській (9%) областях, а більше повнопривідних машин нарахували у Києві та Київській області (17,3%), Одеській (14,1%) та Львівській (13,8%) областях.

Частка легковиків в оголошеннях продажів за типом приводу в регіонах протягом січня 2022 – січня 2023 року

Цікаво, що простежується чітка залежність: частка повнопривідних машин, середня вартість яких значно більша за інші, найбільша в тих областях, де продають найдорожчі авто.

Топ-15 передньопривідних авто

У топ-15 передньопривідних автомобілів потрапила більшість найпопулярніших моделей на українському авторинку, адже передній привід – наймасовіший у сучасному автомобілебудуванні.

Volkswagen Passat Volkswagen Golf Skoda Octavia ВАЗ 2109/21099 Daewoo Lanos Renault Megane Opel Astra Форд Фокус Skoda Fabia Opel Vectra Chevrolet Aveo Audi A6 Toyota Camry Audi A4 Мазда 6

Топ-15 задньопривідних авто

Задній привід автомобілів менш поширений у сучасному модельному ряді більшості автовиробників. Тому в список потрапили переважно BMW і Mercedes-Benz, а також майже всі моделі класичних російсько-радянських ВАЗів: від 2101 до 2107.

BMW 5 Series BMW 3 Series Mercedes-Benz E-Class ВАЗ 2106 ВАЗ 2107 ВАЗ 2101 Mercedes-Benz C-Class Mercedes-Benz Vito Mercedes-Benz Sprinter Opel Omega ВАЗ 2105 ВАЗ 2104 Mercedes-Benz S-Class BMW 7 Series ВАЗ 2103

Топ-15 повнопривідних авто

Оскільки середня вартість повнопривідних автомобілів найвища, то і до списку моделей потрапили дорожчі та новіші моделі. Здебільшого позашляховики та кросовери, які сьогодні в Україні є найпопулярнішим сегментом нових легкових автомобілів.