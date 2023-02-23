До Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Санчес

Вранці у четвер, 23 лютого, до Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. У своєму Twitter він опублікував відео з перону залізничного вокзалу української столиці, повідомляє Новое время.

«Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, доки до Європи не повернеться світ», - написав Санчес.

Це вже другий приїзд іспанського прем'єра до України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Він уже був у країні у квітні минулого року.

Планується, що Санчес зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.