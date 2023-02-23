Розвідка Британії: від командувача сил РФ хочуть "перемог" під Вугледаром, але це малоймовірно

Ближчим часом російські сили можуть знову спробувати досягти якихось успіхів під Вугледаром, де зазнали великих втрат у лютому, але навряд чи їм вистачить ресурсів для цього. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 23 лютого, повідомляє Європейська правда.

За останні дві доби, зазначають у ньому, довкола Бахмута продовжуються важкі бої, українським військовим вдається утримувати свої шляхи постачання, попри "повзучий" наступ РФ останніми тижнями.

Вугледар теж опинився під сильними обстрілами.