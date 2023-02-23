Буданов: ГУР та СБ домовилися "не розпалювати ворожнечу"

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час зустрічі з головою Служби безпеки України Василем Малюком обговорювали кейс агента Дениса Кірєєва, убитого в автомобілі СБУ Домовилися не конфліктувати, повідомляє Новое время.

За словами Буданова, під час зустрічі з Малюком вони говорили, що між ГУР та СБУ «не може бути» конфлікту й домовилися «не розпалювати ворожнечу серед наших організацій і служб».

"Ми з паном Малюком говорили про те, що такого [конфлікту] не може бути. Ми працюємо на єдину державу — Україна. І в стані війни це взагалі нонсенс якийсь. Це нереально, так не може бути. Ми з керівником СБУ зробили всі висновки, публічно все сказали" , — сказав глава української розвідки.

Він розповів, що зараз справа Кірєєва на стадії розслідування. Буданова запевняє: «інформаційний сплеск» відбувся — це «гарантія, що воно колись закінчиться, бо поховати його неможливо».

Буданов та Малюк зустрілися 23 січня. Перед цим керівник ГУР в інтерв'ю Радіо Свобода підтвердив, що на початку повномасштабної війни СБУ застрелила співробітника розвідки Дениса Кірєєва. Він сказав, що під час їхньої останньої розмови після вбивства Кірєєва тодішній голова СБУ Іван Баканов «не зміг нічого толком пояснити».

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше пояснив загибель Дениса Кірєєва відсутністю координації між силовими структурами на початку повномасштабної війни.

Денис Кірєєв: що відомо про вбивство агента

Американське видання The Wall Street Journal 18 січня опублікувало велике розслідування про Кірєєва, в якому сказано, що той працював у сфері фінансів, співпрацював із ГУР Міноборони України і забезпечив відомство Кирила Буданова цінними розвідданими про російське вторгнення. За словами Буданова, якби не Кірєєв, російські окупанти, швидше за все, захопили би Київ.

Навесні 2021 року Буданов попросив Кірєєва використати його контакти у сферах фінансів і безпеки, щоб спробувати потрапити в російську військову розвідку, і той погодився. Керівник ГУР також сказав, що Кірєєв першим в Україні забив на сполох, коли восени американські військові та розвідка почали попереджати Україну про загрозу повномасштабного вторгнення РФ.

Як пише WSJ, 23 лютого 2022 року Кірєєв попередив Буданова, що російський диктатор Путін віддав наказ про вторгнення вранці 24 лютого, а також передав інформацію про ключову точку російської атаки, завдяки якій Україна перекинула додаткові сили в гостомельський аеропорт.

5 березня 2022 року стало відомо, що Дениса Кірєєва застрелили в центрі Києва — за кілька днів після того, як він був присутній на першому раунді українсько-російських переговорів у Білорусі як консультант української делегації.

Тоді Українська правда з посиланням на власні джерела повідомила, що Служба безпеки України нібито мала дані про державну зраду Кірєєва. Проте пізніше в ГУР Міноборони заявили, що Кірєєв загинув під час виконання спеціальних завдань. Його ім'я згадали разом зі ще двома загиблими розвідниками.

"Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній вчинок наблизив нас до перемоги" , — заявили в ГУР.

Кірєєва поховали на Байковому кладовищі поруч із першим міністром закордонних справ України, а президент посмертно його нагородив.