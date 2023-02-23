Китай поки не надавав зброю РФ, але питання відкрите - Пентагон
США наразі не фіксують передачу Китаєм озброєння для потреб Росії. Проте Пекін ще не зняв питання надання летальної допомоги з розгляду. Про це, з посиланням на заступницю прес-секретаря Пентагону Сабріну Сінгх, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.
Сінгх зазначила, що США ще не бачили, що Китай надає летальну допомогу Росії для ведення війни проти України. При цьому КНР не знімало питання щодо надання допомоги з розгляду.
Заступниця прес-секретаря Пентагону додала: якщо Китай надасть зброю країні-агресору, будуть наслідки.
Нагадаємо, Китай заперечує наміри постачати озброєння Росії.
При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Пекін про серйозні наслідки у разі передачі зброї Росії.
Наразі Адміністрація президента США вирішує, чи оприлюднити розвіддані, відповідно до яких Китай зважує аргументи за і проти постачання зброї РФ.
Тим часом президент України Володимир Зеленський зазначив: якщо Китай об’єднається з Росією, може початися світова війна.