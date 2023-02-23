В енергосистемі немає обмежень, незважаючи на похолодання – Міненерго

У четвер, 23 лютого, енергосистема працюватиме без обмежень для споживачів, генерації вистачає. Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, незважаючи на збільшення обсягів споживання через похолодання, генерація має достатньо потужності для повного забезпечення потреб електроенергії, а також значний резерв.

У відомстві додали, що за останню добу внаслідок постійних ворожих обстрілів зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській та Запорізькій областях.

Водночас на Донеччині електропостачання оновили майже 18 тисяч абонентів.