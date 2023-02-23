Київський блогер привласнив 340 тисяч донатів для ЗСУ

Київський блогер привласнив 340 тисяч донатів для ЗСУ
Фото: Flickr

Столичного блогера викрили у заволодінні 340 тисячами донатів для Збройних сил України. Про це повідомила Київська міська прокуратура .

Мешканцю міста Києва оголосили підозру за фактом шахрайського заволодіння коштами, зібраними для потреб ЗСУ.

За даними слідства, 24-річний підозрюваний, маючи особистий обліковий запис для ведення прямих ефірів на популярному сайті, створеному для збору коштів для ЗСУ, дізнався про вразливість програмного забезпечення цього сайту і вирішив скористатися цим у власних інтересах.

a2946ef-333037194-732582514980575-672626

Отримавши несанкціонований доступ до віртуального гаманця сайту, чоловік почав систематично виводити кошти, зібрані громадянами з усього світу на потреби української армії, на власний рахунок.

Правоохоронці викрили понад 30 фактів незаконного виведення коштів із електронного гаманця сайту. У такий спосіб зловмисник заволодів 340 тисячами гривень донатів.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника вилучили носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність, та кошти, здобуті злочинним шляхом.

Новини

Популярні теми форуму

analytics