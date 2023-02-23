Київський блогер привласнив 340 тисяч донатів для ЗСУ

Столичного блогера викрили у заволодінні 340 тисячами донатів для Збройних сил України. Про це повідомила Київська міська прокуратура .

Мешканцю міста Києва оголосили підозру за фактом шахрайського заволодіння коштами, зібраними для потреб ЗСУ.

За даними слідства, 24-річний підозрюваний, маючи особистий обліковий запис для ведення прямих ефірів на популярному сайті, створеному для збору коштів для ЗСУ, дізнався про вразливість програмного забезпечення цього сайту і вирішив скористатися цим у власних інтересах.

Отримавши несанкціонований доступ до віртуального гаманця сайту, чоловік почав систематично виводити кошти, зібрані громадянами з усього світу на потреби української армії, на власний рахунок.

Правоохоронці викрили понад 30 фактів незаконного виведення коштів із електронного гаманця сайту. У такий спосіб зловмисник заволодів 340 тисячами гривень донатів.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника вилучили носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність, та кошти, здобуті злочинним шляхом.