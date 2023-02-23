РФ завдала удару по адміністрації на Харківщині, під завалами люди

Голова Харківської ОВ Олег Синегубов повідомив, що російські військові 23 лютого завдали ракетного удару по Куп'янському району Харківщини, потрапивши до будівлі адміністрації – під завалами перебувають люди.

"Окупанти вдарили у четвер і по Куп'янському району. Попередньо, ракетою С-300. Є влучення в адміністративну будівлю" , - заявив голова ОВА.

Він додав, що поранення отримав чоловік, який знаходився поряд із будівлею. Під завалами перебувають щонайменше дві людини. На місці працюють усі рятувальні служби.

Крім того, вранці ворог обстріляв Куп'янськ, внаслідок чого отримали поранення дві жінки. Медики надали їм допомогу.