Рада забрала мандат у Трухіна, він раніше написав заяву

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, який 22 лютого пішов на угоду зі слідством та визнав свою провину у пропозиції хабара, написав заяву про складання депутатського мандату. ВР підтримала припинення повноважень нардепа Трухіна. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Железняк опублікував заяву Трухіна. Він також додав, що відповідну ухвалу вже вніс регламентний Комітет ВРУ і зала розгляне її на найближчому засіданні.

Також Железняк повідомив, що Рада 288-ма голосами підтримала припинення повноважень нардепа Трухіна.

У 2019 році Трухіна було обрано депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" щодо виборчого округу №40 у Дніпропетровській області. У лютому 2022 року був виключений із партії.

22 лютого Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок депутату "Слуги народу" Олександру Трухіну: він пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в пропозиції хабара поліцейському.