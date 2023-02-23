Гайдай повідомив про затишшя на лінії фронту в Луганській області

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на лінії фронту у четвер, 23 лютого, відносна тиша через значні втрати окупантів, повідомляє Новое время.

"Сьогодні на лінії фронту відносна тиша, бо після останнього наступу окупанти зазнали значних втрат в особовому складі та техніці" , — цитує Гайдая пресслужба Луганської ОВА.

Він додав, що Кремінський напрямок росіяни вважають основним, тому кидають туди навіть кадрових військових.

Також, за його даними, у тимчасово окупованому Луганську із шкіл вантажівками вивозять обладнання.

"Настрій у колаборантів у Луганській області зараз деморалізований" , - зазначив голова ОВА.

Напередодні Гайдай говорив, що українські військові знищили танки військ РФ під Кремінною, де окупанти намагалися наступати. Він зазначав, що росіяни зазнали значних втрат під час спроб прорвати оборону ЗСУ.

20 лютого повідомлялося, що російські окупанти продовжують накопичувати резерви у Луганській області.