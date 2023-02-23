Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україні було б бажано зустрітися з Китаєм. За його словами, Київ уже передав цей сигнал Пекіну на рівні дипломатів, повідомляє Новое время.

"Україні було б бажано зустрічатися із Китаєм… Ми на рівні дипломатів цей сигнал Китаю передали. Ми хотіли б зустрітися з Китаєм. Це в інтересах України" , — сказав він під час брифінгу з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Він зазначив, що поки не бачив «мирний план» Китаю по завершенню війни Росії проти України. Однак президент вважає позитивним факт появи пропозицій Пекіна.

“Документ я не бачив, є якісь елементи. Наразі рано ставити діагноз цьому документу. Загалом те, що Китай почав говорити про Україну, дуже непогано», — заявив президент.

Китай утримується від критики розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України і стверджує, що нібито займає «об'єктивну і справедливу позицію».

18 лютого керівник Офісу закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван I анонсував мирну ініціативу «з політичного врегулювання кризи в Україні», яку Китай обіцяє оприлюднити до кінця лютого. За його словами, документ міститиме позиції про необхідність поважати територіальну цілісність та суверенітет.

За даними Bloomberg, «мирний план» Китаю може містити заклики до припинення постачання зброї українським захисникам.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що головний дипломат Китаю Ван І поділився з ним головними пунктами «мирного плану», але Київ чекає на весь текст документа.