Гуменюк: Напрямок Маріуполя вже є досяжним для захисників України

Напрямок тимчасово захопленого російськими окупантами Маріуполя вже є досяжним для захисників України, повідомляє Новое время.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в етері телемарафону в четвер, 23 лютого.

"На цьому етапі ми можемо лише констатувати, що віддаленість — це дуже відносне поняття. Те, що вважають настільки віддаленим, що воно є недосяжним, не завжди таке. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним" , — сказала Гуменюк, відповідаючи на запитання про «бавовну» на південному напрямку останнім часом.

У четвер, 23 лютого, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про кілька вибухів у Маріуполі. Напередодні Андрющенко казав, що ЗСУ в Маріуполі знищили два склади з паливом Також цього дня мерія Маріуполя повідомляла про удари ЗСУ по БК окупантів у районі морського порту.

Вночі 21 лютого в Маріуполі пролунали 12 вибухів, відомо про влучання у склад боєприпасів та місце базування окупантів.