ЗМІ: У ЄС не змогли погодити десятий пакет санкцій проти Росії

Постійні представники держав Європейського Союзу в Брюсселі так і не змогли погодити десятий пакет санкцій проти Росії за день до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, повідомляє Європейська правда.

Про це у Twitter написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС не змогли узгодити новий пакет санкцій проти Росії і сьогодні. Зберуться знову о 10:00 завтра" , – зазначив журналіст.

EU ambassadors didn't manage to agree on a new sanctions package on #Russia today either. meeting to resume tomorrow at 10 am. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 23, 2023

Раніше високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість, що десятий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено до 24 лютого - річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, у новому пакеті санкцій ЄС передбачені обмеження щодо понад 60 російських посадовців і політиків, деякі з яких вважаються причетними до кампанії з примусового вивезення українських дітей до Росії.

Водночас, як оголосила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, новий пакет санкцій проти Росії буде оголошений Сполученими Штатами 24 лютого – в річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну.