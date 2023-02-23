ДСНС: Росіяни обстріляли рятувальників під час розбирання завалів у Харківській області

Окупанти у четвер, 23 лютого, обстріляли рятувальників, які розбирали завали будівлі адміністрації на Харківщині, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Відомство нагадало, що приблизно о 10 ранку ворог здійснив обстріл населеного пункту Дворічна Куп'янського району. В результаті було повністю зруйновано 4-поверхову будівлю адміністрації селищної ради.

У відомстві наголосили, що під час рятувальних робіт сталася ціла серія повторних обстрілів.

Фото: ДСНС України/Telegram

"Окупанти прицільно били по рятувальниках. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Особовий склад не постраждав" , - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України/Telegram

Під час повторного обстрілу постраждав місцевий житель, який знаходився поряд із будинком.

Фото: ДСНС України/Telegram

Раніше повідомлялося, що 23 лютого російські війська вдарили по Куп'янську, в результаті атаки отримали поранення дві цивільні жінки.