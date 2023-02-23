Українські прикордонники відбили три атаки росіян у районі Бахмута

У четвер, 23 лютого, українські прикордонники в районі Бахмута Донецької області відбили три атаки військ РФ, повідомляє Новое время.

"Доповідаємо з Бахмута: прикордонники відбили три атаки противника" , — йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ.

Зазначається, що ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ стрілецькими підрозділами за підтримки артилерії та авіації.

"За допомогою БПЛА прикордонники виявляли наближення піхоти та наводили на неї вогонь мінометів та артилерії ЗСУ. Окупантів, яким все ж вдалося наблизитися до позицій, знищували зі стрілецької зброї" , — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ наголосили, що окупаційні війська відступили, а втрати дорозвідуються.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов повідомляв, що у спробах захопити Бахмут війська РФ втрачають убитими тисячі військових, а найманців ПВК Вагнера взагалі не рахують.

20 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжуватимуть утримувати Бахмут, але «не за будь-яку ціну».