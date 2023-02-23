Шольц вважає, що перспектива миру в Україні ще не настала

Шансів на мир в Україні в найближчому майбутньому поки немає. Війна може затягтися на тривалий час із великою кількістю жертв, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє ZDF.

"Не можна опускати руки у спробах змінити ситуацію. Необхідно продовжувати підтримувати Україну зброєю. Момент, який відкриє перспективу світу, ще не настав" , - заявив він.

Водночас Шольц знову захистив підхід Німеччини до постачання зброї до України.

"Ми маємо намір завжди діяти у згоді з нашими союзниками" , - заявив політик.

Він наголосив, що виступає проти всіх тих, хто пропонує поспішати.

"Громадяни нашої країни можуть бути впевнені, що мене не виставлять дурнем" , - заявив канцлер.

Нагадаємо, раніше Шольц відкинув можливість передачі Україні сучасних винищувачів, заявивши про можливу "ескалацію".

Крім того, Шольц заявив, що хоче й надалі підтримувати діалог із російським диктатором Володимиром Путіним.