Зеленський: Путін досі хоче захопити Київ

Президент Володимир Зеленський вважає, що через рік російський диктатор Володимир Путін не полишив надій окупувати Київ, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський в інтерв'ю ВВС.

"Гадаю, президент Путін досі хоче окупувати Київ. Але їхні ідеї, місія і надія стосуються всієї України. Щоб ми втратили свою незалежність і свій суверенітет. І тому, гадаю, всі зрозуміли: якщо ви не можете окупувати столицю, якщо ви не можете окупувати Київ, ви не можете окупувати Україну".

Водночас президент упевнений, що для росіян і білорусів, якщо приєднаються, буде величезним викликом і проблемою зайняти Київ, і великою помилкою.

Зеленський вважає, що російська армія вже не така сильна, як була. І навіть в кращий формі вона не змогла захопити українську столицю.

Журналіст запитав Зеленського, чи впорається Україна, якщо до росіян долучаться білоруські війська. Президент запевнив, що українські Сили оборони витримають.