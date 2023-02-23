Зеленський збирав засідання ставки: Данілов розповів, що обговорювали

Президент Володимир Зеленський 23 лютого провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого обговорювалася ситуація на кордоні з Білоруссю та Молдовою, а також ситуація в районі Бахмута, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на засіданні Ставки перебували представники підрозділів, що знаходяться в районі Бахмута, а також на кордонах із Білоруссю та Молдовою.

Данілов нагадав, що українська розвідка заздалегідь повідомила спробу перевороту в Молдові.

"Росіяни не змогли скористатися, умовно кажучи, моментом, але це не означає, що вони не намагатимуться саме там, на молдавському напрямку, робити захоплення влади. Їм дуже важливо, щоб частину військ ми відволікали на той напрямок, бо якщо там з'явиться". точка нестабільності, звичайно, ми маємо на це реагувати" , - сказав він.

Секретар РНБО запевнив, що Україна стежитиме за розвитком подій та допомагатиме дружнім країнам.

Як повідомлялося, 13 лютого Майя Санду заявила, що Росія має намір за допомогою опозиційних протестів та із залученням людей з військовою підготовкою дестабілізувати ситуацію та змінити владу в Молдові.

У Державному департаменті США не здивувалися цим планам, зазначивши, що "надто добре знайомі з російським сценарієм" у різних країнах.