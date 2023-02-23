У Генштабі порахували кількість бомбових та ракетних ударів по Україні

З початку повномасштабної агресії Росія завдала по Україні майже 5000 ракетних та 3500 авіаційних ударів, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

"З початку повномасштабної збройної агресії російськими окупаційними військами по об’єктах на території України завдано майже 5000 ракетних майже 3500 авіаційних ударів. Також завдано майже 1000 ударів із застосуванням БпЛА" , — зазначив він.

Громов зазначив, що у Росії спостерігається дефіцит високоточних крилатих ракет і тому ворог все частіше використовує протикорабельні крилаті ракети повітряного базування Х-22, так звані "вбивці авіаносців", для знищення мирних цілей.

Однак він запевнив, що Сили оборони України відстежують дії російської армії.