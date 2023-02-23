Росія здійснила масштабну кібератаку на українські держсайти

Держава-агресор Росія здійснила кібератаку на низку сайтів українських державних та місцевих органів влади. Це призвело до того, що було модифіковано вміст кількох сторінок на цих ресурсах, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише прес-служба Держспецзв’язку.

За даними відомства, над локалізацією наслідків кіберінциденту працювали фахівці Держспецзв'язку, СБУ та Департаменту Кіберполіції.

"Інцидент не призвів до суттєвого порушення працездатності систем та не вплинув на виконання державними органами своїх функцій" , - сказано в повідомленні.

Спеціалістам вдалось відновити роботу більшості інформаційних ресурсів і вони працюють в штатному режимі.

Нагадаємо, що урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кібератаку на організації та установи України з використанням програми Remote Utilities.

Росія рік тому намагалася зробити вторгнення не лише фізично, але й паралельно на кіберфронті. Україні вдалося виявити російських хакерів в інформаційних системах.