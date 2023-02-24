Великобританія створила секретну групу для закупівлі радянських артснарядів для ЗСУ — NYT

Минулого року Міністерство оборони Великобританії створило секретну групу, яка домовилася на закупівлю 122-мм артилерійських снарядів для радянської зброї, яку використовують ЗСУ, повідомляє The New York Times з посиланням на знаючі джерела, повідомляє Новое время.

Як пише газета, з початком вторгнення Київ просив посередників у США та інших країнах зброю радянського зразка. Україна купила боєприпаси усюди, де вона могла їх знайти.

У результаті брокери зі Сполучених Штатів із готівкою у дипломатах шукали фабрики у Боснії та Герцеговині, Сербії та Румунії у пошуках радянських снарядів. І Великобританія створила секретну оперативну групу для озброєння України.

Згідно з газетою, група брала участь у отриманні боєприпасів радянського зразка, але згодом це завдання стало складнішим, оскільки великі постачальники закінчилися.

У червні 2022 року Великобританія підписала угоду про купівлю 40 000 артилерійських снарядів та ракет, зроблених пакистанськими фабриками. Згідно з умовами угоди, Великобританія виплатить румунському брокеру Ромтехніки за купівлю пакистанської зброї. Зброю буде передано з Пакистану до Великобританії без згадки України.

Але, як повідомив NYT у Romtehnica, угода не відбулася після того, як пакистанський постачальник не зміг доставити боєприпаси.