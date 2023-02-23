Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо війни Росії проти України

Генеральна асамблея ООН у четвер, 23 лютого, 141 голосом підтримала резолюцію, в якій країну-агресора Росію закликають негайно вивести війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, повідомляє Новое время.

Проти резолюції голосували сім країн (Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія), 32 утрималися.﻿

Інфографіка: скриншот / media.un.org

У документі Генасамблея підтверджує прихильність суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а країну-агресора Росію закликають негайно і повністю вивести війська з території України. Резолюція закликає до міжнародного судового переслідування винних у скоєнні воєнних злочинів. У резолюції є також заклик негайно припинити атаки на об'єкти критичної інфраструктури України та цивільні об'єкти.

Як повідомляє The Washington Post, протягом двох днів дебатів перед Генасамблеєю виступили міністри закордонних справ і дипломати з більш ніж 75 країн, багато хто з них закликав підтримати резолюцію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше казав, що проєкт резолюції запропонувала Україна, за нього була "запекла кулуарна боротьба".