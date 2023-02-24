Ситуація на фронті на ранок 24 лютого: інформація Генштабу

Минулої доби, 23 лютого, Сили оборони відбили близько 100 атак противника на 5 напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"Російська Федерація вже рік продовжує повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зараз зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках . За минулу добу наші захисники відбили близько 100 атак противника на зазначених напрямках" штабі.

Російські окупанти завдали 10 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали цивільні об'єкти у Харківській та Херсонській областях. Є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли Сеньківку, Єлино, Медведівку, Леонівку та Михальчину Слобіду Чернігівської області, Сопіч, Кореньок, Гірки, Рижівку, Іскрисківщину, Волфіні, Олексіївку, Водологу, Запсилля та Миропілля2, а також більше. Зокрема — Червоної Зорі, Ветеринарної, Стрілецької, Лук'янців, Вовчанських Хуторів, Землянок, Устинівки, Бологівки та Червоного Першого. Також ворог завдав авіаудару поблизу Дворічної та Огіркового.

На Куп'янському та Лиманському напрямках росіяни провели безуспішні наступальні дії поблизу Стельмахівки, Діброви, Білогорівки, Федорівки та Роздолівки. Обстріляли понад 20 районів населених пунктів — зокрема, Гряниківки, Сіньківки, Куп'янська та Табаївки Харківської області, Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Ямполя, Невського, Діброви та Білогорівки у Луганській області та Григорівки, Спірного, Берестового, Роздолівки та Федорівки. Нанесли авіаудари неподалік Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині та Серебрянського лісництва та Білогорівки на Луганщині. Також постраждали Спірне та Сакко та Ванцетті Донецької області. Окупанти також застосували 6 безпілотників "Ланцет".

На Бахмутському противник провів кілька безуспішних наступальних дій у районах Берхівки, Бахмута, Залізнянського, Іванівського, Тимчасового Яру, Диліївки та Василівки. Обстріляли понад 20 населених пунктів, у тому числі Желєзнянське, Берхівка, Бахмут, Годин Яр, Іванівське, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Іванопілля та Красногорівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському відзначені безуспішні наступальні дії ворога поблизу Водяного, Невельського, Новомихайлівки та Пречистівки. Під артилерійські обстріли потрапили близько 25 населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Авдіївка, Бердичі, Орлівка, Першотравневе, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому – під вогнем були райони понад 25 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області, Зелене Поле, Ольгівське, Полтавка, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське, Лук'янівське, Степногірськ та Павлівське – Запорізькій, а також Марганець, Червоногригорівка та Нікополь на Дніпропетровщині.

Херсонською — від артобстрілів постраждали, зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Берислав, Веселе, Відрадокам'янка, Миколаївка, Кринки, Новотягинка, Херсон та Зимівник Херсонської області. Загалом райони понад 30 населених пунктів.

"З метою поповнення масштабних втрат у живій силі ворог продовжує приховану мобілізацію в РФ. Зокрема, у регіонах Кавказу продовжується активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку для відправки для участі у бойових діях на території України. Мобілізації підлягають усі чоловіки, незалежно від стану здоров'я та бажання воювати. Велика кількість мобілізованих — це громадяни, які відбувають або відбували покарання у пенітенціарних установах. Ув'язнених звільняють за умови добровільної участі у бойових діях на території України" , — розповіли у відомстві.

У деяких окупованих районах Луганської області мобільні оператори відключили доступ до інтернету, щоб перешкодити передачі даних про дії російських військ та посилити боротьбу з проукраїнськими налаштованими мешканцями. Інтернет має відключити на всіх окупованих територіях регіону.

Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили противника, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та один інший важливий об'єкт ворога.