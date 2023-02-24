Китай оприлюднив "мирний план" щодо завершення війни в Україні
Міністерство закордонних справ Китаю до річниці російського вторгнення в Україну оприлюднило свій "мирний план" із пропозиціями щодо врегулювання. Про це йдеться у заяві МЗС Китаю, повідомляє Ділова столиця.
Міністерство опублікувало "Позицію Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". У документі - 12 пунктів:
- Повага до суверенітету всіх країн.
- Відмова від "менталітету холодної війни".
- Припинення бойових дій.
- Відновлення мирних переговорів.
- Вирішення гуманітарної кризи.
- Захист цивільного та військовополонених.
- Забезпечення безпеки атомних електростанцій.
- Зменшення стратегічних ризиків.
- Сприяння експорту зерна.
- Припинення односторонніх санкцій.
- Підтримка стабільності промислових ланцюгів та ланцюгів поставок.
- Сприяння повоєнному відновленню.
"Важливо підтримувати зустрічні кроки Москви та Києва на користь якнайшвидшого відновлення прямого діалогу, поступового зниження напруженості ситуації та повного припинення військових дій" , - зазначають у МЗС.