Китай оприлюднив "мирний план" щодо завершення війни в Україні

Міністерство закордонних справ Китаю до річниці російського вторгнення в Україну оприлюднило свій "мирний план" із пропозиціями щодо врегулювання. Про це йдеться у заяві МЗС Китаю, повідомляє Ділова столиця.

Міністерство опублікувало "Позицію Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". У документі - 12 пунктів:

Повага до суверенітету всіх країн. Відмова від "менталітету холодної війни". Припинення бойових дій. Відновлення мирних переговорів. Вирішення гуманітарної кризи. Захист цивільного та військовополонених. Забезпечення безпеки атомних електростанцій. Зменшення стратегічних ризиків. Сприяння експорту зерна. Припинення односторонніх санкцій. Підтримка стабільності промислових ланцюгів та ланцюгів поставок. Сприяння повоєнному відновленню.