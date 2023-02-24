Зеленський: Зробимо все, щоб здобути перемогу цього року
Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні пообіцяв зробити все, щоб досягти перемоги в цьому році, і щоб російські убивці понесли покарання за свої злочини, повідомляє Українська правда.
"Ми витримуємо всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, дрони-камікадзе, блекаут, холод. Ми сильніші за це.
Це був рік стійкості. Рік небайдужості. Рік мужності. Рік болю. Рік надії. Рік витримки. Рік єдності. Рік незламності. Лютий рік незламності.
Його головний підсумок – ми вистояли. Ми не зазнали поразки. І зробимо все, щоб цього року здобути перемогу!", - підкреслив президент.
Зеленський нагадав, як рік тому записав своє перше коротке звернення до народу, як українці не злякалися і стали в чергу до військкоматів і ТрО, щоб боронити свою землю.
Як щоденно мужньо бились, "вигризали кожну добу" і як досі продовжують мужньо битися "за кожне завтра".
Президент подякував усім, хто чинить опір, і всім, хто допомагає Україні протистояти агресору.