Зеленський: Зробимо все, щоб здобути перемогу цього року

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні пообіцяв зробити все, щоб досягти перемоги в цьому році, і щоб російські убивці понесли покарання за свої злочини, повідомляє Українська правда.

"Ми витримуємо всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, дрони-камікадзе, блекаут, холод. Ми сильніші за це.

Це був рік стійкості. Рік небайдужості. Рік мужності. Рік болю. Рік надії. Рік витримки. Рік єдності. Рік незламності. Лютий рік незламності.

Його головний підсумок – ми вистояли. Ми не зазнали поразки. І зробимо все, щоб цього року здобути перемогу!" , - підкреслив президент.

Зеленський нагадав, як рік тому записав своє перше коротке звернення до народу, як українці не злякалися і стали в чергу до військкоматів і ТрО, щоб боронити свою землю.

Як щоденно мужньо бились, "вигризали кожну добу" і як досі продовжують мужньо битися "за кожне завтра".

Президент подякував усім, хто чинить опір, і всім, хто допомагає Україні протистояти агресору.



