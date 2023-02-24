Як скасувати переказ грошей з картки на картку
Переказ на картку – миттєва операція. Саме тому анулювати дію практично неможливо. Що ж робити, якщо опинилися у неприємній ситуації? Розкажемо про різні випадки та варіанти рішень.
Як скасувати неправильний платіж?
Помилково переслати кошти можна з різних причин:
- неправильно внесені дані;
- дії шахраїв.
Якщо випадково перевели гроші не на ту картку, спробуйте зробити їхнє повернення:
- Зверніться до служби підтримки банку, який випустив вашу картку, і чітко викладіть ситуацію.
- Повідомте номер одержувача, час та точну суму.
- Банківський фахівець запросить у другої сторони дозвіл на повернення. Якщо відповідь буде позитивною, кошти повернуть найближчим часом. Якщо з якихось причин одержувач відмовляється, забрати гроші тому практично неможливо. Оскільки переказ був цілком добровільним.
Що робити, якщо стали жертвою шахраїв:
- Як і в попередній ситуації важливо швидко зв'язатися з банком-емітентом.
- Викладіть деталі платежу.
- Обов'язково зверніться до кібер-поліції. Напишіть заяву та надайте докази, якщо це можливо: квитанцію, виписку з рахунку тощо.
- Зловмисники намагаються відразу ж перевести в готівку або відправити кошти на інші карти. Тому й важливе негайне звернення до банку та правоохоронних органів.
Як безпечно переказувати гроші з однієї карти на іншу?
В інтернеті стати жертвою шахрайства набагато простіше, ніж у реальному житті. Постраждати можуть навіть досвідчені користувачі. Дотримуючись певних правил, простіше зберегти свої кошти:
- Використовуйте для переказу між картами лише перевірені сервіси, наприклад, iPay.ua. Усі платежі захищені протоколом безпеки PCI DSS. Це спеціальне зведення правил, яке впроваджено міжнародними платіжними системами для захисту фінансових операцій:
- На сторінці введіть повні реквізити своєї картки та номер телефону. Або оберіть оплату за допомогою Apple Pay/Google Pay.
- Заповніть дані одержувача. Тут потрібен лише 16-тизначний номер. Сервіс не просить CVV-коду, терміну дії та іншої персональної інформації адресата.
- Введіть суму.
- Вкажіть e-mail для отримання електронної квитанції.
- Завершіть транзакцію підтвердженням.
- Не повідомляйте на просторах інтернету або по телефону персональну інформацію та не викладайте фото паспорта, коду та банківської картки.
- Не переходьте на фішингові сайти – клони відомих ресурсів, які створені для незаконного отримання даних. URL відрізняється лише на кілька символів.
- При покупці товару «з рук» використовуйте запобіжні заходи, розроблені маркетплейсами та службами доставки. Наприклад, післяплати з можливістю попереднього огляду.
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