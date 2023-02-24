Як скасувати переказ грошей з картки на картку

Переказ на картку – миттєва операція. Саме тому анулювати дію практично неможливо. Що ж робити, якщо опинилися у неприємній ситуації? Розкажемо про різні випадки та варіанти рішень.

Як скасувати неправильний платіж?

Помилково переслати кошти можна з різних причин:

неправильно внесені дані;

дії шахраїв.

Якщо випадково перевели гроші не на ту картку, спробуйте зробити їхнє повернення:

Зверніться до служби підтримки банку, який випустив вашу картку, і чітко викладіть ситуацію.

Повідомте номер одержувача, час та точну суму.

Банківський фахівець запросить у другої сторони дозвіл на повернення. Якщо відповідь буде позитивною, кошти повернуть найближчим часом. Якщо з якихось причин одержувач відмовляється, забрати гроші тому практично неможливо. Оскільки переказ був цілком добровільним.

Що робити, якщо стали жертвою шахраїв:

Як і в попередній ситуації важливо швидко зв'язатися з банком-емітентом.

Викладіть деталі платежу.

Обов'язково зверніться до кібер-поліції. Напишіть заяву та надайте докази, якщо це можливо: квитанцію, виписку з рахунку тощо.

Зловмисники намагаються відразу ж перевести в готівку або відправити кошти на інші карти. Тому й важливе негайне звернення до банку та правоохоронних органів.

Як безпечно переказувати гроші з однієї карти на іншу?

В інтернеті стати жертвою шахрайства набагато простіше, ніж у реальному житті. Постраждати можуть навіть досвідчені користувачі. Дотримуючись певних правил, простіше зберегти свої кошти:

Використовуйте для переказу між картами лише перевірені сервіси, наприклад, iPay.ua. Усі платежі захищені протоколом безпеки PCI DSS. Це спеціальне зведення правил, яке впроваджено міжнародними платіжними системами для захисту фінансових операцій:

На сторінці﻿ введіть повні реквізити своєї картки та номер телефону. Або оберіть оплату за допомогою Apple Pay/Google Pay.

Заповніть дані одержувача. Тут потрібен лише 16-тизначний номер. Сервіс не просить CVV-коду, терміну дії та іншої персональної інформації адресата.

Введіть суму.

Вкажіть e-mail для отримання електронної квитанції.

Завершіть транзакцію підтвердженням.

Не повідомляйте на просторах інтернету або по телефону персональну інформацію та не викладайте фото паспорта, коду та банківської картки.

Не переходьте на фішингові сайти – клони відомих ресурсів, які створені для незаконного отримання даних. URL відрізняється лише на кілька символів.

При покупці товару «з рук» використовуйте запобіжні заходи, розроблені маркетплейсами та службами доставки. Наприклад, післяплати з можливістю попереднього огляду.

Оплата онлайн – це швидко, зручно та надійно, якщо користуватись перевіреними сервісами