Як скасувати переказ грошей з картки на картку

Як скасувати переказ грошей з картки на картку
Фото: Pixabay

Переказ на картку – миттєва операція. Саме тому анулювати дію практично неможливо. Що ж робити, якщо опинилися у неприємній ситуації? Розкажемо про різні випадки та варіанти рішень.

Як скасувати неправильний платіж?

Помилково переслати кошти можна з різних причин:

  • неправильно внесені дані;
  • дії шахраїв.

Якщо випадково перевели гроші не на ту картку, спробуйте зробити їхнє повернення:

  • Зверніться до служби підтримки банку, який випустив вашу картку, і чітко викладіть ситуацію.
  • Повідомте номер одержувача, час та точну суму.
  • Банківський фахівець запросить у другої сторони дозвіл на повернення. Якщо відповідь буде позитивною, кошти повернуть найближчим часом. Якщо з якихось причин одержувач відмовляється, забрати гроші тому практично неможливо. Оскільки переказ був цілком добровільним.

Що робити, якщо стали жертвою шахраїв:

  • Як і в попередній ситуації важливо швидко зв'язатися з банком-емітентом.
  • Викладіть деталі платежу.
  • Обов'язково зверніться до кібер-поліції. Напишіть заяву та надайте докази, якщо це можливо: квитанцію, виписку з рахунку тощо.
  • Зловмисники намагаються відразу ж перевести в готівку або відправити кошти на інші карти. Тому й важливе негайне звернення до банку та правоохоронних органів.

Як безпечно переказувати гроші з однієї карти на іншу?

В інтернеті стати жертвою шахрайства набагато простіше, ніж у реальному житті. Постраждати можуть навіть досвідчені користувачі. Дотримуючись певних правил, простіше зберегти свої кошти:

  • Використовуйте для переказу між картами лише перевірені сервіси, наприклад, iPay.ua. Усі платежі захищені протоколом безпеки PCI DSS. Це спеціальне зведення правил, яке впроваджено міжнародними платіжними системами для захисту фінансових операцій:
  • На сторінці﻿ введіть повні реквізити своєї картки та номер телефону. Або оберіть оплату за допомогою Apple Pay/Google Pay.
  • Заповніть дані одержувача. Тут потрібен лише 16-тизначний номер. Сервіс не просить CVV-коду, терміну дії та іншої персональної інформації адресата.
  • Введіть суму.
  • Вкажіть e-mail для отримання електронної квитанції.
  • Завершіть транзакцію підтвердженням.
  • Не повідомляйте на просторах інтернету або по телефону персональну інформацію та не викладайте фото паспорта, коду та банківської картки.
  • Не переходьте на фішингові сайти – клони відомих ресурсів, які створені для незаконного отримання даних. URL відрізняється лише на кілька символів.
  • При покупці товару «з рук» використовуйте запобіжні заходи, розроблені маркетплейсами та службами доставки. Наприклад, післяплати з можливістю попереднього огляду.

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