Верховна Рада забрала мандати ще в трьох нардепів

Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів від забороненої партії ОПЗЖ Олега Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода. Процес повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, повідомляє Українська правда.

Найбільше голосів набрала Королевська – 332.

За припинення повноважень нардепа Юрія Солода проголосували 325 депутатів, Олега Волошина - 330