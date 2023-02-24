Польща передала Україні перші танки Leopard

Президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу польських танків Leopard українським збройним силам, повідомляє Європейська правда.

На засіданні Ради національної безпеки Дуда сказав, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький прибув до Києва у зв'язку з цією подією.

"Це перші танки, які прибудуть в Україну в рамках коаліційної танкової допомоги, ініціатором якої ми були з самого початку" , - сказав польський президент.

Польща обіцяла поставити в Україну 14 танків Leopard, скільки з них передано Дуда не повідомив.

Напередодні Моравецький заявив, що його країна буде першою або однією з перших, хто передасть Україні танки Leopard.

Раніше до Польщі на опанування танків Leopard 2 прибули 105 українських військових.