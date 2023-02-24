Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей FATF призупинила членство Росії в організації через російське вторгнення в Україну. Про це йдеться у повідомленні організації, повідомляє Новое время.

"Дії Російської Федерації неприпустимо суперечать основним принципам FATF, спрямованим на забезпечення безпеки, надійності та цілісності світової фінансової системи. Вони також є грубим порушенням зобов'язань щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги, на підставі яких члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF. Враховуючи викладене, FATF ухвалила рішення про зупинення членства Російської Федерації" , - йдеться у заяві організації.

У той же час РФ, як і раніше, несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань щодо впровадження Стандартів FATF і має продовжувати виконувати свої фінансові зобов'язання.

Росія залишиться учасником Глобальної мережі на правах активного члена Євразійської групи щодо боротьби з відмиванням грошей ( EAG) та збереже за собою права члена EAG.

У FATF додали, що стежитимуть за ситуацією та на кожному своєму пленарному засіданні розглядатимуть, чи є підстави для зняття чи зміни цих обмежень.

Також в організації продовжують закликати всі юрисдикції зберігати пильність щодо загроз цілісності, безпеки та захищеності міжнародної фінансової системи, що виникають внаслідок війни РФ проти України.

"Усі юрисдикції повинні бути готові до можливих ризиків, що виникають, в результаті обходу заходів, вжитих для захисту міжнародної фінансової системи, і вживати необхідних заходів для зниження цих ризиків" , — підкреслили у FATF.

Раніше повідомлялося, що Danske Bank заплатить $413 млн за угодою з американським регулятором у зв'язку зі справою про відмивання грошей у його естонській філії.

За даними Центру розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) члени родини Володимира Путіна та російська ФСБ до 2013 року відмивали величезні суми грошей через естонську філію Danske Bank.