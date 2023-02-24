Подоляк раскритиковал документ с позицией Китая по войне РФ против Украины

Будь-який план, який передбачає лише «припинення вогню» в Україні, призведе не до миру, а до заморожування війни, повідомляє Новое время.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи «документ з позицією» Китаю.

"Будь-який «мирний план», який передбачає лише «припинення вогню» і, як наслідок, нову лінію поділу та продовження окупації території України – це не про мир, а про заморожування війни, програш України, наступні етапи російського геноциду" , - написав він у своєму Twitter.

Подоляк додав, що позиція Києва залишається незмінною – Росія має вивести свої окупаційні війська до кордонів 1991 року.

24 лютого Китай оприлюднив «документ з позицією» щодо повномасштабної війни РФ проти України, що складається з 12 пунктів.

Зокрема, Пекін говорить про повагу до територіальної цілісності, закликає до переговорів, припинення бойових дій, виступає проти «односторонніх санкцій» та за протидію застосуванню ядерної зброї.

Водночас, у своїй позиції КНР не засуджує повномасштабне вторгнення Росії в Україну та воєнні злочини країни-агресора.

Китай утримується від критики розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України і стверджує, що нібито займає «об'єктивну і справедливу позицію».

На початку січня Financial Times з посиланням на п'ять високопосадовців заявляло, що російський диктатор Володимир Путін не попереджав Китай про свої плани повномасштабного вторгнення в Україну. Один із чиновників повідомив, що Путін найближче підійшов до того, щоб поінформувати Сі Цзіньпіна, сказавши, що Росія «не виключає вжиття будь-яких можливих заходів, якщо відбудеться напад на російську територію».