Железняк: Україна розірвала останню угоду з Росією щодо Азовського моря

Україна денонсувала всі угоди з Росією про співпрацю в Азовському морі. Верховна Рада ухвалила рішення у п’ятницю, 24 лютого, повідомляє Новое время.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Ідеться про Договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, підписаний у 2003 році. Також розірвали Угоду про створення Чорноморської групи Військово-морського співробітництва. За денонсацію першого проголосували 303 нардепи, другого — 305.

У пояснювальній записці серед причин називають, зокрема:

перетворення Азовського моря, яке містить територіальне море та виключну економічну зону України, Росією на власне «внутрішнє озеро»;

захоплення Каховського судноплавного шлюзу на річці Дніпро;

пошкодження та/або потоплення комерційних суден, що плавають під прапорами різних держав, та обстріли портової інфраструктури України ЗС РФ.

Після повномасштабного вторгнення Росія запускає по Україні з Азовського моря ракети та дрони. Також Генштаб повідомляв про спроби окупантів відновити роботу захоплених морських портів на його узбережжі.