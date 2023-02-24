Байден: Україна ніколи не буде перемогою Росії. Ніколи

У річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну президент США Джо Байден заявив, що Україна ніколи не буде перемогою Росії, повідомляє Новое время.

За його словами, диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не знищить любов людей до свободи.

"Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вторглася в Україну. Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не знищить любов людей до свободи" , — зазначив він у Twitter.

Байден заявив, що жорстокість ніколи не здолає волю вільних.

"І Україна ніколи не буде перемогою Росії. Ніколи" , — сказав він.

Джо Байден«залишив Вашингтон без попередження» і приїхав у Київ вранці 20 лютого потягом із Польщі — після того, як він таємно прилетів до цієї країни раніше, ніж мав розпочатися плановий візит. Rolling Stone пише, що йому пропонували зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у невідомому місці на польсько-українському кордоні чи у Львові.

Президент США оголосив про надання Україні додаткової допомоги, анонсував нові санкції проти Росії та обговорив із президентом Зеленським передачу Києву далекобійної зброї.