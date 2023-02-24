Рада ухвалила законопроєкт про прозору систему оборонних закупівель

Верховна Рада у п’ятницю, 24 лютого, ухвалила законопроєкт про прозору систему оборонних закупівель, повідомляє Новое время.

Як повідомив у Telegram народний депутат від Голосу Ярослав Железняк, законопроєкт №8381 підтримали в цілому 264 нардепи. Документ передбачає обов'язкову публікацію в системі Prozorro цін, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення ЗСУ.

Одна з ініціаторок законопроєкту, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна у Facebook розповіла, що включає законопроєкт:

передбачено публікацію цін за одиницю товару (послуг, робіт) з несекретних закупівель - як після ухвалення законопроєкту, так і за рік повномасштабної війни;

Кабмін має визначити "стелю цін" на продукти;

закупівля має стати більш відкритою для конкуренції — мають з'явитися оголошення про закупівлю, Кабмін має уточнити правила визначення предмета закупівлі, пов'язаної з харчуванням, щоб усунути перешкоди для участі виробників та ритейл-мереж.

Центр протидії корупції, експерти якого допомагали розробити законопроєкт, зазначив, що після набуття законом чинності протягом 30 днів має бути створено модуль у Prozorro, який дозволить публікувати інформацію за одиницю продукції. Протягом 60 днів у модулі мають опублікувати дані про ціни за одиницю продукції (у договорах з 24 лютого 2022 року). Протягом десяти днів з моменту укладання договору публікуватимуться дані про нові закупівлі або зміни в договорах.

На тлі корупційного скандалу в Міноборони щодо закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами і підозр кільком топчиновникам міністерства в розкраданні коштів з'явилася інформація про можливу відставку глави відомства Олексія Резнікова.

15 лютого Резніков розповів, що за рішенням президента залишиться на посаді міністра. Кабінет міністрів 21 лютого призначив засновника фонду Повернись живим Віталія Дейнегу та колишнього посла в Канаді Андрія Шевченка заступниками Резнікова. 14 лютого уряд призначив першим заступником міністра оборони командувача угрупуванням Сил і засобів оборони Києва Олександра Павлюка.

Після скандалу із закупівлями міністр оборони анонсував реформу харчування в ЗСУ.