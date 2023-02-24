МЗС Китаю спростувало заяви про продаж ударних дронів Росії
Міністерство закордонних справ Китаю заявило в п'ятницю, що країна не здійснює продаж зброї в зони конфліктів та використовує "відповідальний підхід" до військового експорту, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє CNN із посиланням на речника МЗС КНР Ван Веньбіня.
На прохання прокоментували інформацію видання Der Spiegel про те, що Китай и Росія ведуть переговори про продаж ста ударних безпілотників, які можуть бути поставлені вже в квітні, Венбінь відповів наступним чином:
"Китай завжди дотримувався розсудливого і відповідального підходу до військового експорту і не здійснює жодних продажів зброї в зони конфліктів або воюючим сторонам.
Я знаю, що останнім часом з'явилося багато дезінформації про китайську сторону в цьому відношенні, і намірів, які стоять за нею, варто остерігатися".
Передісторія:
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив 19 лютого, що стурбований тим, що Пекін розглядає можливість надання російським військовим "летальної підтримки".
- Натомість Міністерство закордонних справ КНР заперечило наміри надавати "летальну підтримку" Росії для війни проти України.
- Адміністрація Джо Байдена 23 лютого оголосила, що розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.