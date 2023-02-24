Зеленський: Скажемо, скільки отримали танків, коли вони будуть на полі бою

Президент Володимир Зеленський відмовився повідомити, коли і скільки танків отримає Україна від західних партнерів, щоб цією інформацією не скористалася Росія, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушом Моравецьким у п'ятницю в Києві.

"Коли вони (танки - УП) до нас приїдуть, не скажу, бо знаємо, як відслідковує всі артерії транспортні Російська Федерація…

Будемо говорити про кількість танків у той момент, коли ця кількість буде у нас на полі бою".

Він пояснив, що саме через побоювання розкрити зайве для РФ до останнього тримали в таємниці поставку в Україну і польських танків.

Також Зеленський закликав мас медіа бути дуже обережними з публікацією фото і відео техніки, яка перетинає кордон України.

Що передувало:

У п'ятницю під час візиту до Києва Моравецький заявив, що Польща доставила в Україну перші 4 танки Leopard і що найближчим часом вона передасть Україні решту обіцяних танків Leopard, крім того, днями в Україну прибудуть 60 танків PT-91 Twardy.