Шмигаль показав перші танки Leopard, які надіслала Україні Польща

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль показав фотографії чотирьох танків Leopard, які прислала Україні Польща, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Шмигаль в Telegram.

На фотографіях на тлі перших західних танків, які прибули в Україну, позують сам Шмигаль, польський прем'єр Матеуш Моравецький, міністр оборони Олексій Резніков, а також екіпажі бойових машин.

Що передувало:

У п'ятницю під час візиту до Києва Моравецький заявив, що Польща доставила в Україну перші 4 танки Leopard і що найближчим часом вона передасть Україні решту обіцяних танків Leopard, крім того, днями в Україну прибудуть 60 танків PT-91 Twardy.