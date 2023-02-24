Зеленський назвав тих, хто його розчарував за час російської агресії

Президент Володимир Зеленський на пресконференції 24 лютого відповів на питання щодо тих, хто його розчарував за час повномасштабної агресії, про свої помилки та про найстрашніше враження від злочинів окупантів, повідомляє Українська правда.

Про це заявив президент на пресконференції "Лютий. Рік незламності".

"Хто мене розчарував? Всі ті, хто поїхали 24 числа (лютого 2022 року – ред.). Всі ті, хто виїхали з Києва. Ті, хто виїжджав з міст, сіл, які повинні (були) керувати державою або охороняти її, битися за неї. Всі ці люди мене розчарували".

Зеленський узагальнив відповідь щодо "своєї найбільшої помилки", зазначивши, що за час війни їх було достатньо.

"Я щоденно роблю з ранку до ночі, я роблю вибір, і я жива людина, якби хто там не хотів. Я жива людина, і щоденно я, напевно, помиляюсь. Я впевнений, що я помиляюсь" , - сказав президент.

За його словами, головне, щоб у нього, як у президента, не було "фатальних помилок".

"Слава Богу, такої помилки не було" , - зазначив він.

Також Зеленський сказав, що найстрашніше, що він побачив за час війни, це наслідки російської агресії у місті Буча Київської області.