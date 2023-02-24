У Лаврова побоюються нападу України на Придністров'я: погрожують відповіддю

МЗС Росії пригрозило "адекватною" відповіддю, поширюючи тези кремлівської пропаганди про те, що Україна нібито готує провокації на території невизнаного Придністров'я, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій міністерством закордонних справ Росії у п'ятницю, 24 лютого.

Так, МЗС РФ заявило, що Міноборони Росії нібито зафіксувало значне скупчення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу кордону з Молдовою, розгортання артилерії на вогневих позиціях та "безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ" над територією анклаву.

МЗС Росії застеріг США, НАТО та Україну від "чергових авантюрних кроків" і пригрозило відповіддю.

"Ні у кого не повинно бути сумнівів, що Збройні Сили Російської Федерації адекватно відреагують на провокацію київського режиму, якщо така все ж таки станеться, і забезпечать захист наших співвітчизників, російського миротворчого контингенту, військовослужбовців Оперативної групи російських військ та військових складів у населеному пункті Ковбасна у Придністров'я. Будь-які дії, які становлять загрозу їхній безпеці, розглядатимуться відповідно до міжнародного права як напад на Російську Федерацію" , — йдеться у заяві міністерства.

23 лютого міноборони Росії двічі заявляло, що українські сили найближчим часом планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.

Міноборони Молдови 24 лютого спростувала заяву російського військового відомства про провокацію, що нібито готується Україною в Придністров'ї.

Як повідомлялось, новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан виступив за демілітаризацію Придністров'я та виведення звідти російських військ.