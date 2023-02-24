Глава МЗС Німеччини Бербок розкритикувала "мирний план" Китаю

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала позиційний документ Китаю щодо російської війни в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Tagesschau.

"Китай має особливу відповідальність як постійний член Ради Безпеки. Він міг би використати свій вплив на Росію, щоб переконати її відмовитися від своїх планів " , - заявила Бербок в кулуарах засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого першій річниці вторгнення Росії в Україну в Нью-Йорку.

Федеральний уряд зробить все, щоб зберегти мирний порядок, передбачений статутом ООН, зазначила вона.

"Інакше жодна маленька країна не зможе жити в безпеці в майбутньому" , - заявив міністр закордонних справ Німеччини.

У китайському документі міститься багато добре відомих позицій.

"Важливо, що Китай попереджає про ядерну ескалацію" , - сказала вона.

Президент Володимир Зеленський вважає, що у так званому "мирному плані" Китаю є пункти, з якими можна працювати, хоча з "деякими думками" він не погоджується.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував китайський план, зазначивши, що Китай не має великої довіри, тому що він не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про сумнівність конструктивної ролі Китаю, яку б він міг відіграти у врегулюванні війни в Україні.