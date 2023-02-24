Guardian: ЄС знову не погодив новий пакет санкцій проти Росії

Дипломати Євросоюзу третій день поспіль не можуть домовитися про десятий пакет санкцій проти Росії, які планували запровадити до роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на власні джерела.

Згідно з джерелами, переговори зайшли в глухий кут, оскільки Польща відкидає вимогу Італії про більш м'які нові обмеження на імпорт каучуку.

Напередодні голова ОП Андрій Єрмак написав у Twitter, що «санкції будуть», не уточнюючи подробиць.

Очікується, що до пакету санкцій увійдуть торгові обмеження на суму понад 10 млрд євро, у тому числі заборона на імпорт до ЄС російського каучуку, експорт до Росії технологічного обладнання та запчастин, які країна-агресор може використати для війни.

Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що новий пакет санкцій проти Росії буде спрямований на товари загальною вартістю 11 мільярдів доларів і торкнеться торгових заборон і контролю за технологіями.