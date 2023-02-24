Зеленський: Україна домовилася з Британією про постачання далекобійної зброї

Україна домовилася з Великобританією про постачання далекобійної зброї, проте це не ракети ATACMS, а інший вид, повідомляє Новое время.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у п'ятницю, 24 лютого.

Він наголосив, що далекобійна зброя — це захист України.

"Потрібно роз'яснювати, що далекобійна зброя – це захист цивільного населення. Ми домовились із Британією. Інший вид (ніж ATACMS — ред.), але далекобійна зброя" , — сказав Зеленський.

Президент вкотре наголосив, що Україна не використовуватиме її для ударів по території РФ.

"Серед наших партнерів поширюється наратив, що далекобійна зброя нібито потрібна для ударів по Росії. Однак Росія розмістила свою зброю на території України на такій відстані, що вони можуть бити громадянським населенням. Наприклад, вони постійно бомбардують Херсон, знаючи, що у ЗСУ немає зброї, щоб їм відповісти" , — пояснив глава держави.

22 лютого стало відомо, що у Вашингтоні « імпульс» зміщується у бік надання Україні далекобійних ракет ATACMS та винищувачів F-16, проте думки адміністрації президента США та Ради національної безпеки ще розходяться.