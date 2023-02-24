Мерія: У центрі Маріуполя пролунав вибух, чути звуки детонації

У центрі тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області пролунав вибух у п’ятницю, 24 лютого. У місті чути звуки детонації, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє мерія Маріуполя та радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

"У центрі Маріуполя – вибух. Ймовірно, приліт по позиціях окупантів. Чекаємо на підтвердження інформації" , — йдеться у повідомленні мерії.

Пресслужба міськради повідомила, що, ймовірно, удар було завдано по складу боєприпасів росіян.

За даними Андрющенка, вибух був поодинокий з епіцентром по лінії Кірова - Новоселівка-Тополіна.

"Після вибуху місто насолоджується звуками детонації БК. Добре" , - додав радник мера.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вибухи в Маріуполі, який знаходиться за 80 км від лінії фронту, продовжуватимуться, оскільки для ЗСУ відстань уже "великого значення не має".

Раніше керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк говорила, що напрямок Маріуполя вже досяжний для захисників України.