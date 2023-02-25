Байден: Ми відповімо, якщо Китай постачатиме зброю Росії

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США "відреагують", якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю у війні проти України, повідомляє Українська правда.

Про це сказав Байден в інтерв'ю ABC News.

"Ми відповімо".

Байден обіцяє, що Штати "відреагують" в разі постачання летальної зброї Китаєм Росії, проте "не очікує", що Китай зробить це, незважаючи на попередження.

"Я не очікую… великої ініціативи з боку Китаю щодо надання зброї Росії" , - сказав президент США.

"Це була б та сама межа... Іншими словами, ми наклали суворі санкції на будь-кого, хто це зробив (надав РФ зброю – ред.)" , - додав Байден.

Нагадаємо:

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована для підтримки агресії в Україні.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Байдена висловила занепокоєння Пекіну через наявні в неї докази того, що китайські компанії продавали нелетальне обладнання Росії для використання в Україні – зокрема бронежилети й каски.