Байден: Китайський мирний план щодо України вигідний лише Росії

Запропонований Китаєм «документ з позицією» про закінчення війни в Україні не вигідний нікому, крім Росії, повідомляє Новое время.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє телеканал ABC News.

" Я не бачив у цьому плані нічого, що свідчило б про те, що в ньому міститься щось, що було б вигідно комусь іншому, крім Росії, якби цей китайський план був виконаний" , - заявив Байден.

Окрім критики «Мирного плану», Байден категорично відкинув ідею про мирні переговори з боку Китаю у війні, назвавши це ірраціональним.

" Ідея про те, що Китай вестиме переговори за результатами війни, яка абсолютно несправедлива для України, просто нераціональна" , - сказав Байден.

В інтерв'ю він також розповів про свою розмову з главою КНР Сі Цзіньпіном, яка відбулася влітку 2022 року, під час якої він попередив його про економічні наслідки допомоги Росії.