ISW: Чому Кремль не прокоментував річницю вторгнення в Україну

Фахівці Інституту вивчення війни припускають, що влада Росії ніяк не прокоментувала річницю свого вторгнення в Україну через те, що не змогла досягти жодної зі своїх заявлених цілей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють в ISW.

Кремль ніяк не прокоментував першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, ймовірно, тому, що Росія не змогла досягти жодної зі своїх заявлених цілей і не мала значних територіальних здобутків з липня 2022 року.

Президент Росії Володимир Путін та його адміністрація не зробили жодних заяв з приводу цієї річниці, хоча неодноразово виступав на публіці протягом останніх трьох днів.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зробив провокаційні заяви про те, що Росія переможе у війні, і додав, що для досягнення своїх цілей Росії життєво важливо "відсунути кордони, які загрожують (Росії – ред.), якомога далі, навіть якщо це кордони Польщі".

"Заяви Медведєва підкреслюють той факт, що Кремль продовжує переслідувати свої нереалістичні максималістські цілі, навіть незважаючи на те, що він не може запропонувати російському народові жодних значущих успіхів після року дорогої війни в Україні" , – ідеться у звіті інституту.

Аналітики припускають, що російські чиновники, ймовірно, шукають підтримки у китайських оборонних виробників через обмеження, які міжнародні режими санкцій наклали на російську оборонну промисловість.

Експерти нагадують, що уряд Великої Британії та Міністерство фінансів США 24 лютого оголосили про нові санкції та заходи щодо заборони експорту, спрямовані на галузі, організації та окремих осіб, які підтримують російський військовий потенціал.

Крім того, ідеться у звіті, уряди західних країн 24 лютого зробили різноманітні заяви щодо надання військової допомоги Україні.

Також експерти зазначають, що Кремль посилив інформаційну підготовку до можливої операції під чужим прапором в окупованому Росією Придністров'ї (Молдова).

Деякі російські мілблогери посилили риторику Кремля, стверджуючи, що ситуація вздовж українсько-придністровського кордону стає все більш напруженою, відзначають експерти. І нагадують, що 24 лютого молдовські офіційні особи продовжували заперечувати російські заяви, характеризуючи їх як "агресивну дезінформацію" або "психологічну операцію".

Основні висновки за 24 лютого від ISW: