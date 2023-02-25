До +14, але штормовий вітер: Синоптик дала прогноз на 25 лютого

В суботу, 25 лютого, буде тепло: в Україні - до +14, в Києві - до +10. Також буде вирувати штормовий вітер, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Температура повітря буде високою - протягом дня +7...+14 градусів. На сході, в Сумській області та на північному заході (Волинь, Рівненська область) передбачається +3...+6 градусів" , - розповіла вона.

За словами синоптика, сьогодні буде знову сильний, до штормових поривів, вітер південного та південно-західного напрямків.

"Переважатиме волога погода з періодичними дощами. Вночі на сході та в центрі місцями з мокрим снігом" , - додала Діденко.

Погода в Києві

У столиці буде дуже тепло, до +10 градусів, проте вітряно та з дощем.

"Надалі трохи похолоднішає, проте не суттєво" , - спрогнозувала Діденко.

Як повідомлялося, погода в Україні навесні 2023 року прогнозується теплою, сама весна - ранньою, але з можливими сюрпризами у вигляді заходів "арктичного" повітря, і відповідно - періодів похолодання.