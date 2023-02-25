Байден поки що виключив можливість відправки винищувачів Україні

Президент США Джо Байден "поки що" виключив можливість відправки сучасних американських винищувачів Україні, незважаючи на неодноразові публічні заклики президента України Володимира Зеленського, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

"Послухайте, ми надсилаємо йому те, що, на думку наших досвідчених військових, йому зараз потрібно. Йому потрібні танки, йому потрібна артилерія, йому потрібна протиповітряна оборона, в тому числі ще один HIMARS" , - сказав Байден.

"Є речі, які йому потрібні зараз, і ми передаємо їх йому, щоб вони були в змозі досягти успіху цієї весни і цього літа, що переходить в осінь" , - додав він.

На питання про те, чи потрібні зараз винищувачі, Байден відповів:

"Ні, йому зараз не потрібні F-16".

Журналіст запитав, чи означає це, що Україна "ніколи" не отримає літаки, і Байден відповів, що неможливо точно знати, чого потребуватиме українська оборона в майбутньому, але "немає жодних підстав, на яких, на думку наших військових, можна було б обґрунтувати надання F-16 зараз".

"Я поки що виключаю це" , - сказав Байден.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ще три європейські країни, окрім Польщі, висловили готовність розпочати тренування українських пілотів на винищувачах F-16.