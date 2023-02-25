ОВА: Росіяни поклали роту вояк, штурмуючи Кремінський напрямок
Російські окупанти втратили роту своїх військових, штурмуючи Кремінський напрямок, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив очільник ОВА Луганської області Сергій Гайдай.
"На Кремінському напрямку була потужна спроба наступу – три російських роти пішли у наступ, але сили оборони там вистояло.
З трьох рот лише дві повернулися на своє позиції.
Десь близько 70 "200-х" залишили росіяни, стільки ж поранених".
За словами Гайдая, в області ситуація "важка, але контрольована".
Нагадаємо:
За минулу добу українські захисники відбили 70 ворожих атак на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.