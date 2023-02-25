Лукашенко наступного тижня їде з офіційним візитом до Китаю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наступного тижня здійснить візит до Китаю, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві на його сайті.

Візит відбудеться з 28 лютого до 2 березня. Повідомляється, що Лукашенко і голова КНР Сі Цзіньпін проведуть переговори у вузькому і розширеному складах.

"У центрі уваги будуть питання розвитку торговельно-економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва, реалізація спільних масштабних проєктів, взаємодія в політичній сфері, реагування на найгостріші виклики в сучасній міжнародній обстановці" , - йдеться у повідомленні.

Лукашенко також проведе низку зустрічей з вищими посадовими особами КНР, керівництвом провідних китайських корпорацій.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко у березні планує офіційний візит до Тегерану.

Нагадаємо, МЗС Китаю цього тижня опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Він складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, але не містить конкретних кроків.

Президент Володимир Зеленський вважає, що у плані Китаю є пункти, з якими можна працювати, хоча з "деякими думками" він не погоджується.

Водночас президент США Джо Байден відкинув запропоновані Китаєм пропозиції щодо завершення війни в Україні, припустивши, що його реалізація піде лише на користь Росії.